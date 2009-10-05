За останній рік 3,5 млн українців зазнали свавілля з боку міліції

За останній рік три з половиною мільйони українців зазнали свавілля з боку представників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис КОБЗІН на громадських слуханнях «Дотримання прав людини в діяльності МВС».

За словами експерта, найчастіше правоохоронці відмовляли громадянам у наданні інформації та не реагували на інформацію про злочини, вдавалися до побиття й психологічного тиску на затриманих, відмовляли їм у праві на адвоката. Причому, як повідомив Д.КОБЗІН, за останні 5 років зросла частка правопорушень, які кояться у межах райвідділків та місць тимчасового позбавлення волі, оскільки "їх важче довести".

Опитування експертів дозволило виявити найважливіші причини поширення насильства в органах внутрішніх справ. Серед них, за даними Д.КОБЗІНА, неможливість реалізації прав затриманих: права поінформувати рідних про своє затримання, права на безкоштовну правову допомогу, права на побачення з адвокатом до першого допиту, а також недостатня об’єктивність при проведенні розслідувань випадків порушення прав людини.

Як зазначив експерт, Міністерством внутрішніх справ були прийняті міри з посилення контролю за законністю затримання громадян, однак на практиці це привело до того, що затриманих стали оформляти як запрошених, доставлених, відвідувачів або взагалі не записували в журнали чергової частини. "Опитування затриманих показує, що кількість засуджених, поміщених на утримання в ізолятори більш, як на 3 доби після затримання, виросла з 17% в 2003 році до 45% в 2009 році", - зауважив Д.КОБЗІН.

В той же час, за його словами, МВС стало першим відомством, яке зробило певні кроки для покращення ситуації у місцях позбавлення волі. Зокрема, з червня 2005 року працюють постійно діючі мобільні групи з моніторингу дотримання прав затриманих громадян. За інформацією Д.КОБЗІНА, станом на початок вересня 2009 року мобільними групами було здійснено більше 800 візитів у спеціальні установи міліції та органів внутрішніх справ, починаючи з 2004 року було закрито більше 200 таких спеціальних закладів, які не відповідали стандартам.