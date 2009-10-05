Карпачова пропонує відкрити за кордоном додаткові виборчі дільниці

Міністерство закордонних справ України має передбачити створення додаткових закордонних виборчих дільниць на виборах Президента України на території країн, де масово проживають громадяни нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, про це йдеться у її поданні "Про захист конституційних виборчих прав громадян України, які зареєстровані або тимчасово перебувають за кордоном" на ім’я в.о. міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ.

Результати моніторингу виборчих кампаній Омбудсманом, зазначається у поданні, свідчать, що переважна більшість наших громадян, які проживають або перебувають за кордоном, не можуть реалізувати своє конституційне право обирати Президента або народних депутатів України. Так, під час дострокових парламентських виборів у вересні 2007 року з 432 тис. громадян України, включених до виборчих списків на 116 закордонних виборчих дільницях у 78 країнах світу, змогли проголосувати лише 34 тис., тобто менше 8%.

Як констатує Н.КАРПАЧОВА, причина порушень одного із найважливіших конституційних прав людини – права делегувати свої владні повноваження, визначені статтею 5 Конституції України, полягає у тому, що закордонні виборчі дільниці утворюються, як правило, лише при дипломатичних установах, без урахування реальної кількості українських виборців у конкретній країні або її окремому регіоні.

Відповідно ж до чинного законодавства, виборчі дільниці всередині України утворюються з розрахунку, щоб кількість виборців не перевищувала 3 тисячі осіб. Натомість на закордонних виборчих дільницях, наголошується в документі, ця норма перевищується у десятки разів.

Так, для майже 3 млн. громадян України у Російській Федерації на останніх виборах утворювалось лише 5 виборчих дільниць. Як наслідок, представники Уповноваженого ВР з прав людини спостерігали скопичення великої кількості виборців на виборчих дільницях у Москві і Санкт-Петербурзі. Така ж ситуація, за даними Омбудсмана, і в деяких інших країнах, де працює найбільше українських трудових мігрантів, зокрема в Іспанії, Італії та Португалії.

Не може реалізувати своє конституційне виборче право, зазначає Н.КАРПАЧОВА, й абсолютна більшість громадян України, які проживають на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Так, за її словами, на консульському обліку у Республіці Молдова перебуває близько 70 тис. громадян України, які мають право голосу. Понад 90% з них проживають у Придністров’ї.

Під час виборів Президента України у 2004 році у Молдові було створено 7 виборчих дільниць, тобто в середньому одну дільницю на 10 тисяч виборців. За таких умов, наголошує Омбудсман, переважній більшості українців Придністров’я не вдалося проголосувати, оскільки дільниці технічно були не здатні пропустити таку величезну кількість виборців.

Попри це, на парламентських виборах в Україні у 2006 та 2007 роках кількість виборчих дільниць у Молдові була скорочена до двох. Тобто, наголошує Н.КАРПАЧОВА, на кожній дільниці мали проголосувати по 35 тисяч виборців, що за будь-яких умов є неможливим. Як наслідок, реалізувати своє виборче право змогли лише близько 1,6 тис. (менше 3%) громадян України, що мешкають у сусідньому Придністров’ї.

З метою забезпечення конституційних виборчих прав громадян України, які проживають за межами України, Уповноважений ВР з прав людини пропонує керівництву МЗС під час підготовки подання Центральній виборчій комісії про утворення закордонних виборчих дільниць на виборах Президента України у січні 2010 року передбачити створення додаткових виборчих дільниць на території невизнаної ПМР, а також у тих регіонах Росії та інших країнах, де масово проживають громадяни України.