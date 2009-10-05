Топ-100 найбільших хабарів в Україні

Найбільші хабарі в Україні, понад 1 млн. доларів США, співробітники Міністерства внутрішніх справ викрили у Миколаївській області та у Криму.

Як повідомляє Департаментізв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС, про це свідчить складений правоохоронцями антирейтинг викритих злочинів про хабарництво “Топ-100 найбільших хабарів”.

На першому місці антирейтингу перебуває кримінальна справа про вимагання головою сільської ради Миколаївської області 8,5 млн. грн. Вимагача було затримано при отриманні ним частини коштів у розмірі 1 млн. грн. Справа вже перебуває на розгляді суду.

На другому місці – справа про вимагання головою сільради у Криму 1,1 млн. дол. США. Розслідування за цим фактом триває.

Третє місце посідає справа голови сільської ради Київщини, який вимагав 3,95 млн. грн. На четвертому і п’ятому місцях – посадові особи з Севастополя, які оцінили свої послуги в 3,9 млн. грн та 2,4 млн. грн.

Загалом же співробітники МВС викрили 14 випадків вимагання хабарів, де фігурують суми від 1 мільйона гривень і більше. Кримінальні справи за цими фактами, крім вищезазначених, порушено у Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Вінницькій, Волинській областях та у Києві.

Майже половина кримінальних справ (46), указаних в антирейтингу, стосуються випадків вимагання хабарів, менших за 100 тис. грн. А на останньому місці під номером 100 знаходиться кримінальна справа, порушена стосовно завідувача стаціонарного відділення наркологічного диспансеру з Чернівецької області за вимагання хабара в сумі 20 тис. грн. Цю справу також вже передано до суду.