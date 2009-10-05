Українці поки що не готові сприймати ”добрих” міліціонерів?

Кожен четвертий українець вважає, що насильство в міліції допустиме при розслідуванні окремих злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані навів директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис КОБЗІН на громадських слуханнях «Дотримання прав людини в діяльності МВС».

Зокрема, за його словами, дослідження, проведене інститутом, виявило, що 63% опитаних громадян вважають, що від тортур і незаконного поводження в міліції не застрахований ніхто. При цьому, як повідомив Д.КОБЗІН, 28% опитаних вважають, що використання співробітниками міліції побоїв з метою розслідування та розкриття злочинів допустиме в окремих випадках, 17% заявили, що це можливо тільки у крайніх випадках, 9% - тільки стосовно певних груп та категорій, а ще 2% впевнені, що без цього робота міліції неможлива.

«Це відкриває фронт роботи для представників громадськості, бо суспільство поки що ще саме не готове сприймати міліцію, яка працює виключно в рамках закону», - заявив Д.КОБЗІН.

В той же час експерт зазначив, що кількість толерантних по відношенню до незаконного насильства громадян в суспільстві зменшується: в 2003 році таких було на 20% більше.