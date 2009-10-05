Громадські слухання на тему: «Право на гідне життя – конституційна норма чи міф в Україні?»

7 жовтня - 11-00 - Відбудуться громадські слухання на тему: «Право на гідне життя – конституційна норма чи міф в Україні?». Організатор - Федерація профспілок України (ФПУ) (майдан Незалежності, 2, Будинок профспілок, ІІ поверх, Малий зал). Початок реєстрації учасників о 10-30. Потрібна акредитація. Телефони: 278-16-88, 278-17-37.

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