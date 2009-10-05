Свобода мирних зібрань в Україні: to be or not to be?

Міліція разом із органами місцевого самоврядування та судами є головними порушниками свободи мирних зібрань в Україні.

Про це заявив член правління Інституту "Республіка" Володимир ЧЕМЕРИС на громадських слуханнях «Дотримання прав людини в діяльності МВС».

За його словами, Інститут «Республіка» проводить моніторинг свободи мирних зібрань починаючи з 2003 року. Як зазначив правозахисник, у 2003-2004 роках були зафіксовані масові порушення свободи мирних зібрань, в першу чергу мітингів із гаслами соціального спрямування. У 2005-2006 роках, за даними В.ЧЕМЕРИСА, сталося різке збільшення кількості мітингів, які проводили політичні опоненти нової влади. У 2007 році правозахисники зафіксували різке зменшення силових методів щодо учасників мітингів і демонстрацій. А у 2008-2009 роках, за інформацією Інституту "Республіка", знову різко зросла кількість випадків із застосуванням сили щодо учасників мітингів з боку правоохоронців.

В.ЧЕМЕРИС звернув увагу на те, що в кінці 2008 року заступник міністра внутрішніх справ Олександр САВЧЕНКО взагалі закликав громадян не користуватися своїм конституційним правом і не брати участь в акціях протесту, а на початку 2009 року міліціонерів орієнтували на жорсткі дії проти учасників мітингів під соціальними гаслами. Крім того, за даними правозахисника, протягом 2009 року відбувалися незаконні безпідставні затримання учасників та організаторів мітингів.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО під час прес-конференції у Києві однією із причин такого становища назвав те, що в Україні досі не ухвалено закону щодо організації та проведення мітингів.

«Я - за будь-які форми мирного зібрання громадян, але нам потрібен закон про мирні зібрання. Безумовно, ситуація ненормальна, оскільки у нас немає закону, як діяти в таких ситуаціях, немає відповідальності сторін, не визначені поняття «пікет», «наметове містечко» тощо», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він поставив риторичне питання: «Чи нормально, коли людина - «священик» - чотири роки живе біля Верховної Ради в наметі? Чи нормально піврічне стояння на майдані під гаслом «Геть усіх!» особливо без способу його реалізації?».