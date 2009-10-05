Чим закінчиться створення міграційної служби в рамках МВС

В Україні відсутня стратегія боротьби із ксенофобією та расизмом.

Про це на громадських слуханнях «Дотримання прав людини в діяльності МВС» заявив координатор проекту «Без кордонів» Максим БУТКЕВИЧ.

"Те, що расизм і ксенофобія у нас існує на системному рівні, а не у вигляді окремих проявів, було визнано Міністерством внутрішніх справ близько двох з половиною років тому. На той момент було задекларовано, що боротьба з угрупуваннями, які проголошують расову ненависть своєю ідеологічною основою, є одним із пріоритетів Міністерства внутрішніх справ. Втім, докорінно ситуацію змінити досі, на жаль, не вдалося", - заявив М.БУТКЕВИЧ.

За його словами, надалі існують організації та угрупування, як зареєстровані, так і неформальні, які проголошують расову і етнічну ненависть своїми засадничими підвалинами і намагаються її поширити. "На жаль, досі стаються злочини на ґрунті ненависті. Громадські організації щороку фіксують по кілька десятків таких нападів із застосуванням фізичного насильства і по кілька смертей", - зазначив правозахисник.

Однак, як зауважив М.БУТКЕВИЧ, про офіційну статистику говорити не можна, бо у рамках МВС дотепер не існує системи збору і обробки інформації, яка б свідчила, скільки в Україні стається злочинів на ґрунті ксенофобії та расизму. Тому, за словами правозахисника, першочерговим є завдання створити систему моніторингу злочинів на ґрунті ненависті.

Другою проблемою, на думку координатора проекту "Без кордонів", є безкарність порушників. "Дотепер зберігається тенденція, хоча і не така потужна, як це було два з половиною роки тому, ідентифікувати злочини на ґрунті ненависті як хуліганство", - сказав він.

Крім того, за словами М.БУТКЕВИЧА, в органах внутрішніх справ існує етнічний профайлінг – визначення потенційного правопорушення, скоєного людиною, з того, як вона виглядає, який її колір шкіри і т.д. "Це явище існує в багатьох країнах, і в більшості європейських країн з ним ведеться боротьба. У нас, на жаль, етнічний профайлінг посилюється педалюванням теми боротьби з нелегальною міграцією, що спричинює невиправдано жорстке і часто незаконне поводження співробітників органів внутрішніх справ із біженцями і шукачами притулку, іноземними студентами, які навчаються в Україні", - зазначив правозахисник. Тому, за його словами, "не варто дивуватися побоюванням, чим може закінчитися створення єдиної міграційної служби в рамках МВС".