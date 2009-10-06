У Москві презентували книгу «Без Путина»

Російський опозиціонер Михайло КАСЬЯНОВ презентував у Москві книгу «Без Путина».

Як передає кореспондент УНІАН, книга написана у форматі діалогу М.КАСЬЯНОВА з журналістом Євгеном КИСЕЛЬОВИМ.

На презентації М.КАСЬЯНОВ повідомив, що це книга виходить зараз тому, що Росія вступила в новий період, який свідчить про те, що влада не зважає на інтереси громадян Росії.

«Сьогодні всім сказано з екранів телевізорів, що Ви – люди ніхто. Ця влада не бажає вже імітувати, що вчора імітувала і починає прокидатися цивільна самосвідомість, перш за все освічених людей, які не хочуть миритися з такою ситуацією», - сказав М.КАСЬЯНОВ.

За його словами, в книзі дано аналіз багатьох подій, які проходили в Росії при президентові Борисі Єльцині і президентові Володимирі ПУТІНІ.

«Нова інформація допоможе громадянам усвідомити, що відбувається навколо. Сьогодні це важливо», - впевнений він.

М.КАСЬЯНОВ вважає, що першими в Росії прокинутися еліти – творча, наукова, і технічна інтелігенція, журналісти й експертне співтовариство – люди, які звикли, що їх поважають за їх професіоналізм.

Він відзначив, що перший наклад книги становив 10 тис. примірників.

Окрім цього, за його словами, зараз обговорюється питання про продаж книги за кордоном. Зокрема, в Україні й Грузії.

У свою чергу, Є.КИСЕЛЬОВ повідомив, що сенс назви книги «Без Путіна» полягає в тому, що «життя, в якому ми живемо, не називається словом «Путін».

«Країна насправді живе без ПУТІНА і в цій країні можна жити, бути успішним, багато чого добиватися не озираючись на Володимира Володимировича», - сказав Є.КИСЕЛЬОВ.

Книжка учасникам презентації видавалася у «безпечній обкладинки» - загорнута в папір. Як пояснили організатори – це зроблено для того, щоб не було видно назви книги.