ООН вивчить ситуацію з дотриманням прав малих народів Росії

Експерт ООН Джеймс АНАЙЯ у понеділок виїхав до Росії, щоб впродовж 12 днів вивчати ситуацію з дотриманням прав малих народностей, які проживають на території Російської Федерації.

Як повідомляє Газета.Ru, професор університету Арізони, Д.АНАЙЯ їде до Росії на запрошення російського уряду. Як заявив представник його женевського офісу, він відвідає північ Європейської частини країни, Сибір і Далекий Схід, зустрінеться з представниками влади і місцевих неурядових організацій.

«Я вивчатиму головні проблеми, що стоять перед малими народностями цієї країни, постараюся зрозуміти, чи задоволені вони тим, як дотримуються їхні права - з тим, щоб в майбутньому допомогти у вирішенні цих проблем», - говориться в заяві експерта ООН.

Досі експерти ООН не відвідували Росію з метою з`ясувати, як живуть малі народи, що становлять близько двох відсотків російського населення. У заяві ООН говориться, що більшість цих народностей споріднені етнічним меншинам Канади і Аляски.

Д.АНАЙЯ представить доповідь у Раді з прав людини в Женеві наступного року.