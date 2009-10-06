Брати відбитки пальців у всіх затриманих - незаконно

Вказівку керівництва міліції Криму обов`язково проводити дактилоскопування і фотографування всіх громадян, яких доставляють до в чергових частин органів МВС громадян, відмінено на вимогу прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі наглядового відомства, згідно із законом процедура дактилоскопування може застосовуватися до осіб, підданих адміністративному арешту або затриманим за підозрою у скоєнні злочину.

«Проведена прокуратурою перевірка встановила, що тільки двома райвідділами в Сімферополі незаконно взято відбитки пальців у 500 осіб», - сказано в повідомленні.

Така практика є незаконною, порушує права громадян, зазіхає на особисту недоторканність, принижує гідність, а тому підлягає відміні, наголосили в прокуратурі.