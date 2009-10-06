Держава ошукала пенсіонерів

Працюючим пенсіонерам виплачують менше коштів, ніж передбачено законодавством.

Зокрема, як повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини, Постанова Кабміну № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» передбачає, що у випадку перерахунку пенсії з більшого заробітку із урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення, має застосовуватись показник середньомісячної заробітної плати на одну особу за рік, що передує перерахунку пенсії.

Проте, за даними правозахисників, Мінпраці і Пенсійний фонд України приймають роз’яснення, в якому визначено, що перерахунок пенсії у 2009 році проводиться із застосуванням показника заробітної плати за 2007 рік.

"Це означає, що в цьому році ми маємо велику кількість ошуканих пенсіонерів, яким виплатили менше коштів, ніж передбачено урядом. Адже, виявляється, лист міністерства чомусь є важливішим за постанову Кабміну", - заявляють в УГСПЛ.

У Міністерстві праці і соціальної політики Українській Гельсінській спілці з прав людини повідомили, що це питання потребує врегулювання шляхом внесення змін до законів, які регулюють пенсійне забезпечення. "Але ж до його законодавчого вирішення держава має діяти у відповідності до законодавства, а не шукати шляхи зекономити на пенсіонерах", - заявляють правозахисники.