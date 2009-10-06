Акція : «Місто дітей: кампанія захисту права дітей-сиріт на соціальне житло»

Правозахисний центр «Поступ» запрошує взяти участь в акції : «Місто дітей: кампанія захисту права дітей-сиріт на соціальне житло», яка відбудеться 7 жовтня 2009 року о 10.00 за адресою: пл. Героїв ВВВ, 3 (біля будівлі Облдержадміністрації), м. Луганськ.

Мета акції: Привернути увагу місцевої громади Луганщини та сформувати громадську думку стосовно проблеми реалізації права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ініціювати діалог з органами влади та місцевого самоврядування Луганської області з метою прийняття стратегії дій для реалізації права на житло дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у Луганській області.

Короткий опис акції: волонтери та працівники ПЦ «Поступ» та МГО «М.Арт.Ін-клуб» (м. Макіівка» розіб’ють вдаване містечко безпритульних людей з картонних коробок перед будівлею Луганської облдержадміністрації, а потім перейдуть в саму будівлю адміністрації і розмістяться на коробках з гаслами: «Якщо держава не дала нам житло, будемо жити тут». Безпосередньо у цей же час працівники ПЦ «Поступ» передадуть звернення до голови облдержадміністрації О.М. Антіпова та голови Облради В.М. Голенка з вимогами вирішити проблему ненадання соціального житла дітям-сиротам в Луганській області.

Повідомляємо про те, що за даними Служби у справах дітей станом на 1.07.2009 року в Луганській області не мають житла 3 291 дітей-сиріт, а 2 491 мають закріплене житло. «Закріплене житло» в дійсності далеко не завжди означає місце, яке придатне для мешкання в ньому.

В деяких випадках діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, закінчуючи школи, професійні навчальні заклади, повертаючись до своїх домівок, бачать перед собою руїни. Інші наштовхуються на проблему відсутності закріпленого за ними житла, яке належало їх батькам. Частина дітей зазначеної категорії стикається зі зникненням житла, яке належало їхнім батькам. Держава в таких випадках повинна надавати дітям житло з соціального фонду, але, як правило, житло дітям не надається. Крім того, державні органи всупереч закону не ставлять навіть таких дітей на квартирний облік.

Випадки відмови владними структурами з питань надання соціального житла дітям вразливих груп та махінації з власністю дітей-сиріт є предметом багатьох звернень до Правозахисної дитячої приймальні, яка працює на базі ПЦ «Поступ» в рамках проекту «Мережа дитячих правозахисних центрів Донбасу». Проведення акції стало можливим завдяки підтримці Української Гельсінської Спілки з прав людини та Норвезького Гельсінського комітету в рамках всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

Подробиці можна дізнатись у координатора акції у Лганську Світлани Тарабанової: 095-295 54 40, 050-623 58 46 або у координатора акції у Донецьку/Макіївці Олени Горгадзе-Кузнецової 050-686-16-81.