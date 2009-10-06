Стан релігійної свободи в Україні залишається на високому рівні, проте в суспільстві спостерігається поступове зменшення загального рівня толерантності порівняно з попередніми роками.

Такі висновки зробили учасники засідання Ради директорів Української Асоціації Релігійної Свободи (УАРС), яке проходило 5 жовтня 2009 року у Києві в приміщенні Інституту філософії НАН України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Під час зустрічі науковці, експерти та представники Церков обговорили стан релігійної свободи та міжконфесійних відносин в Україні та світі. Вони відзначили позитивне значення державно-церковного діалогу та діяльності консультативно-дорадчих міжконфесійних інституцій в Україні.

Відносно стану релігійної свободи у світі фахівці УАРС відзначили, що майже без змін залишилась ситуація в країнах, які за результатами міжнародного моніторингу щороку потрапляють у списки країн, де наявні системні порушення права на свободу віросповідання. Серед таких країн згадувались пострадянські держави середньо-азійського регіону, Північна Корея, Китай та деякі інші.

Члени Ради директорів УАРС також розглянули план діяльності організації до кінця 2009 року. У результаті заплановано підтримати та взяти участь у низки конференцій та заходів, присвячених питанням релігійної свободи, зокрема у містах Києві, Полтаві, Чернівцях та Запоріжжі.

Крім цього, вже традиційно на початку 2010 року УАРС проведе прес-конференцію за підсумками року, на якій буде представлено основні тенденції у сфері забезпечення права на свободу віросповідання в Україні та світі.