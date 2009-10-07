Українців змусять показувати паспорт при обміні валюти більш ніж на 15000

Національний банк України має намір зобов`язати проводити повну ідентифікацію особи при здійсненні готівкових валютно-обмінних операцій на суму більш як 15 тис. грн.

Як говориться в повідомленні Української кредитово-банківської спілки, переданому агентству УНІАН, відповідна норма передбачена в переданій на реєстрацію до Міністерства юстиції України постанові Нацбанку, якою вносяться зміни до порядку проведення валютно-обмінних операцій.

«Нова вимога НБУ проводити повну ідентифікацію фізичної особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію на суму більш як 15000 гривень. Це суперечить Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 64), де необхідність ідентифікації обумовлена у разі, коли сума аналогічної операції перевищує 50 000 грн.», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, правління НБУ прийняло і передало на реєстрацію до Мін’юсту постанову від 9 вересня 2009 року №538 “Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України”, якою надається право НБУ встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.

У документі передбачено встановлення для суб`єктів ринку, які здійснюють готівкові валютно-обмінні операції, граничної маржі на рівні 2% між курсом купівлі й продажу.