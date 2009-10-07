Ющенко просить журналістів «не думати про свою зарплату»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає журналістів активно захищати свободу слова, яка, на його думку, сьогодні зазнає утисків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку наради з питань захисту свободи слова та розвитку теле- і радіопростору.

В.ЮЩЕНКО закликав журналістів знайти в собі мужність і не мовчати: «Не думайте про свою зарплату, посаду».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він бачить сьогодні ознаки утиску свободи слова, які почались, за його словами, протягом останніх двох-трьох місяців.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що без свободи слова і без вільного вибору громадян не може бути демократії, а відтак і незалежної України.

«Це не може бути предметом компромісу», - сказав Президент, зауваживши, що якщо журналісти зараз промовчать, то через декілька днів почнуть отримувати «темники», що потім вкрай негативно позначиться не лише на них, а й на наступних поколіннях.

На його думку, вирішується питання, якою дорогою йтиме далі Україна – дорогою демократії до Європейського Союзу або «авторитарний розвиток подій буде вести нас до колонії».

Президент підкреслив, що сьогодні багато фактів говорять про те, що деякі політичні сили намагаються здійснити наступ на свободу слова.

Як приклад В.ЮЩЕНКО нагадав про плани БЮТ та Партії регіонів ухвалити нову Конституцію, де планувалось обмежити свободу слова.

«Я визнаю, що це дві найбільші політичні сили, які отримали мандат довіри народу, але й вони мають жити по закону», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО вчергове піддав критиці те, що цю Конституцію намагались ухвалити “закулісно”, зауваживши, що вона мала на меті привести країну до авторитарного режиму.

«А авторитарний режим вимагає ручного журналіста», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також у цьому контексті він звернув увагу на рішення уряду щодо заборони центральним органам виконавчої влади надавати інформаційно-аналітичні матеріали без узгодження прем’єр-міністра, а також щодо засекречення поточної статистики щодо стану економіки.

«Це не є загроза, яка призведе, врешті-решт, до втрати свободи слова?», - запитав Президент.

Особливій критиці В.ЮЩЕНКО піддав позов БЮТ щодо заборони критикувати діяльність уряду та безпосередньо прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

«Я запитую вас, як журналістів, де ваша позиція, як можуть бійці за свободу слова навіть допускати постановку такого питання», - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що має право про це говорити: «Більш ніж я від критики в цій країні ніхто не постраждав. Дискредитовані роки мого президентства – через неправду. Я маю право про це говорити, я занадто дорого заплатив, щоб у цій країні була демократія і свобода слова. І на п’ятому році (президентства ЮЩЕНКА – УНІАН) так званий «демократичний уряд» приймає таке рішення».

Також наступом на свободу слова В.ЮЩЕНКО назвав плани уряду щодо створення Каналу територіальних громад.

Він підкреслив, що не можна допускати, щоб з одного центру регіональним телекомпаніям говорили що і як висвітлювати. Президент закликав присутніх на нараді генеральних директорів обласних державних телерадіокомпаній відверто обговорити це питання.