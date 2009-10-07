Наливайко розказав, коли отримав щеплення від цензури

Перший заступник – виконуючий обов’язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег НАЛИВАЙКО заявляє, що не допустить запровадження цензури при реалізації проекту “Канал територіальних громад”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на нараді з питань захисту свободи слова та розвитку теле- та радіопростору під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Реагуючи на застереження, у тому числі Президента, щодо можливих утисків свободи слова під час реалізації цього проекту, О.НАЛИВАЙКО підкреслив, що під час його перебування генеральним директором Інформаційного агентства УНІАН «назавжди отримав щеплення» від можливості запровадження цензури.

Він нагадав, що саме з агентства УНІАН у 2002 році розпочалась боротьба за свободу слова, яка завершилась на Майдані у 2004 році. За його словами, саме після публікації однієї інформації з «темників» про буцімто причетність лідера опозиції (Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН) до продажу зброї в Грузію почалась боротьба журналістів за свободу слова. «І почалась вона в УНІАНі», - підкреслив О.НАЛИВАЙКО.

«І хочу сказати не як чиновник, а як журналіст, я отримав щеплення на все життя і не планую зраджувати тим принципам (принципам свободи слова і демократії – УНІАН)», - сказав О.НАЛИВАЙКО.

Говорячи безпосередньо про проект Держкомтелерадіо щодо організації системи співпраці між обласними телерадіомовними компаніями, він наголосив, що на сьогоднішній день жодного рішення ще не прийнято. За словами О.НАЛИВАЙКА, відбулось лише три наради щодо можливої реалізації цього проекту, який був задуманий його попередниками ще п’ять років тому.

О.НАЛИВАЙКО зауважив, що поштовхом до розгляду цього питання було те, що сьогодні необхідно об’єднувати регіони України. «І, на мій погляд, цим містком міг би стати той існуючий телевізійний простір, який створюють наші обласні телевізійні телерадіокомпанії», - зауважив він, додавши, що в різних регіонах повинні бачити, як живуть в інших регіонах.

Він проінформував Президента, що Держкомтелерадіо планує створити банк телематеріалів – фонд найкращих зразків, до якого матимуть доступ всі без виключення телерадіокомпанії. При цьому О.НАЛИВАЙКО підкреслив, що в жодному разі не йдеться про втручання в редакційну політику того чи іншого телерадіоканалу.

Виконуючий обов’язки голови Держкомтелерадіо розповів і про строки реалізації проекту, і про фінансування, і про використання потужностей київських телеканалів для поліпшення контенту обласних ТРК.

Окрему увагу він приділив юридичному питанню. О.НАЛИВАЙКО підкреслив, що не планується створювати ніяких оргструктур. За його словами, сама назва «Канал територіальних громад» є назвою проекту, а не нового телеканалу. «Грубо кажучи, координація між каналами буде як у бібліотеці: гарний якісний бібліотекар може показати, де взяти, що взяти і порадити, що, на його погляд, потрібно прочитати. І ці функції буде виконувати виключно Київська обласна державна телерадіокомпанія», - наголосив він.

О.НАЛИВАЙКО пообіцяв, що як менеджер зробить все, щоб здійснити цей проект і щоб він був успішним.

У свою чергу, Президент України В.ЮЩЕНКО висловив нерозуміння, навіщо регіональним телеканалам інформувати свій регіон про життя іншого регіону, якщо для цього є багато загальнонаціональних каналів. Президент вкотре висловив побоювання, що цей проект створюється з політичною метою для того, щоб запровадити ручне управління регіональними телеканалами під час виборчої кампанії. Він також висловив думку, що в правовому плані ідея Держкомтелерадіо є незаконною.