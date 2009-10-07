Луганська облрада знайшла у школах ”неприкритий культурно-мовний нацизм”

Депутати Луганської обласної ради сьогодні на сесії ухвалили звернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи, Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральної прокуратури, в якому називають постанову Кабінету міністрів України №1033 про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад такою, що порушує права і свободи людини.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму зверненні депутати суть постанови звели до однієї фрази: "У робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна використовуватися українська мова". Вони вважають, що таким чином, документом фактично “цілком забороняється спілкування в школах російською чи іншими мовами національних меншин”.

На думку депутатів, подібні кроки уряду є “кричущим порушенням особистих прав і свобод людини”. Вони вважають, що ця постанова Кабміну порушує ст.ст. 10, 24 Конституції України, ст. 5 Закону "Про мови в Української РСР", положення закону про загальну середню освіту та Європейську хартію регіональних мов.

У зверненні дії Кабінету міністрів України депутати охарактеризували як «неприкритий культурно-мовний нацизм”, як кроки, “спрямовані на дестабілізацію суспільства, що розділяє людей по сортах і забезпечує появу в країні елементів диктатури». Депутати вважають, що таким чином не просто загострюється і без того складна суспільно-політичну ситуація в країні, а й поглиблюється політична криза, посилюється поділ єдиної України на Схід і Захід.

Від генерального прокурора депутати вимагають забезпечити дотримання законності в країні, у тому числі і положень Конституції України в сфері дотримання прав людини, і в найкоротший термін домогтися скасування вищезгаданої постанови Кабінету міністрів, а також притягти до відповідальності її ініціаторів і авторів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

Зміни передбачають, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.