Прояви ксенофобії в Україні стають все частішими

Прояви ксенофобії в Україні є, і вони стають все частішими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України Мирослав ПОПОВИЧ під час громадської дискусії “Зростання ксенофобії в Україні: визнати, спростувати чи замовчувати?”.

У свою чергу народний депутат, ініціатор проведення дискусії Олександр ФЕЛЬДМАН зазначив, що “представники органів державної влади стверджують, що такого явища, як ксенофобія, а також неофашизм і антисемітизм, в Україні немає. Натомість переважна більшість експертів і соціологів фіксує наявність цієї проблеми”.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, “з одного боку засуджується комуністичний режим, проте закриваються очі на відкритий продаж фашистської і антисемітської символіки, ксенофобської літератури, немає жорсткої реакції на спроби реабілітації посібників фашистів та колабораціоністів.”

За результатами соціологічного опитування “Рівень толерантності в Україні” Інституту соціології НАН, які оприлюднила старший науковий співробітник відділу етнополітики Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Олена КРИВИЦЬКА, лише 12% респондентів оцінюють сьогодні ситуацію в Україні як спокійну. Понад 60% - як напружену і навіть конфліктну.

“Схильність до близьких або безпосередніх контактів у більшості опитаних була виявлена щодо українців, росіян, білорусів, євреїв, тобто тих, з ким мають історичний досвід спільного проживання. Щодо громадян інших східнослов’янських народів, то тут спостерігається рішуча “східноєвропейська відокремленість”. Молдовани та кримські татари не входять в групу близьких, але в цілому сприймаються поліетнічним населенням України. Представники афроазіатських країн не розглядаються як постійні жителі України. Більше 30% респондентів вважають, що взагалі неприпустимо пускати до України представників кавказьких народів, циган та афганців”, - зазначила О.КРИВИЦЬКА.

Науковець нагадала, що перший ксенофобський випадок був офіційно зареєстрований в Україні в 2001 році.

“Україна досі має репутацію країни лояльної і толерантної у міжнаціональному відношенні, і хотілося б, щоб ми цю репутацію і надалі виправдовували”, - наголосив М.ПОПОВИЧ.

О.КРИВИЦЬКА зазначила, що на сьогодні представники нацменшин становлять 22% від загальної кількості населення України.