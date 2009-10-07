8 жовтня - 13-00- Напередодні Міжнародного дня за скасування смертної кари, активісти Amnesty International в Україні проведуть акцію протесту проти смертної кари у Білорусі. Одночасно з Києвом, аналогічні акції відбудуться у Кишеневі та Москві. Під час акції відбудеться вуличне театралізоване дійство та збір підписів під зверненням до білоруського уряду з проханням скасувати смертну кару у Білорусі. Збір учасників о 12-45 біля посольства Республіки Білорусь в Києві (вул.М.Коцюбинського, 3). Телефони: 8 097 9040987, 8 095 1680969.

Білорусь – остання держава Європи та колишнього СРСР, де й надалі страчують людей. Офіційних даних про кількість виконаних смертних вироків немає, проте за оцінками Amnesty International з моменту отримання Білоруссю незалежності у 1991 році в країні стратили не менше 400 осіб. За повідомленнями ЗМІ, в 2008 році в країні стратили чотирьох осіб. Станом на сьогоднішній день, в 2009 році було винесено ще два смертні вироки: 29 червня Брестський обласний суд засудив до вищої міри покарання 30-річного Василя Юзепчука, а 22 липня Мінський обласний суд засудив до смертної кари 25-річного Андрія Жука.