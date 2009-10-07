Визначено трьох претендентів на премію Сахарова

Комітет із закордонних справ Європарламенту обрав трьох претендентів на отримання цьогорічної премії Сахарова.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з повідомленням, претендентами, зокрема стали палестинський гінеколог Іззельдін АБУЕЛЄШ, що мешкає в таборі біженців у секторі Газа та, незважаючи на втрату трьох своїх дочок продовжує боротьбу за мир між ізраїльським та палестинським народами, швецький журналіст еритрейського походження Давіт ІСААК, що є політичним в’язнем в Еритреї з 2001 року, а також Людмила АЛЕКСЄЄВА, Олег ОРЛОВ та Сергій КОВАЛЬОВ, як представники російського товариства “Меморіал”, що займається захистом прав людини в Росії.

22 жовтня з трьох претендентів Конференція Президентів Європарламенту, до якої входять голови всіх комітетів та лідери політичних груп, має обрати цьогорічного лауреата, а офіційна церемонія нагородження має відбутися 16 грудня у Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, премія Сахарова була запроваджена Європарламентом в 1988 році і щорічно вручається особам, що відзначилися в області захисту прав людини.