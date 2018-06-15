Україна стає поліцейською державою?

Під стінами Кабінету міністрів України пройшов мітинг проти цензури в ЗМІ: «Ми проти диктатури! Ми проти поліцейської держави!». Учасники акції були одягнені у форму одного з тоталітарних режимів, що, за словами організаторів мітингу, має символізувати стан вітчизняних громадських свобод у найближчому майбутньому, якщо влада не схаменеться.

Поштовхом до організації акції, як стверджують учасники, стала заява прем’єр-міністра про привабливість диктатури для громадян України та постанова Печерського суду м. Києва щодо недопустимості критики уряду Тимошенко від 22 вересня.

Фото Сергія Светлицького / УНІАН