Україна стає поліцейською державою?
Заява прем’єр-міністра про привабливість диктатури для громадян України та постанова Печерського суду м. Києва щодо недопустимості критики уряду Тимошенко зібрала мітинг під стінами Кабміну... Фоторепортаж
Під стінами Кабінету міністрів України пройшов мітинг проти цензури в ЗМІ: «Ми проти диктатури! Ми проти поліцейської держави!». Учасники акції були одягнені у форму одного з тоталітарних режимів, що, за словами організаторів мітингу, має символізувати стан вітчизняних громадських свобод у найближчому майбутньому, якщо влада не схаменеться.
Поштовхом до організації акції, як стверджують учасники, стала заява прем’єр-міністра про привабливість диктатури для громадян України та постанова Печерського суду м. Києва щодо недопустимості критики уряду Тимошенко від 22 вересня.
Фото Сергія Светлицького / УНІАН
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