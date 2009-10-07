Суд скасував заборону на «погану» рекламу про Тимошенко

Печерський райсуд Києва сьогодні відмінив власну заборону на «погану рекламу» про Тимошенко.

Рішення суду УНІАН передала прес-служба нардепа від ПР Сергія Ківалова.

Також суд залишив без розгляду позов партії «Батьківщина» до Підлубного Петра Сільвестровича про визнання незаконними і протиправними дій цього громадянина з розміщення на українських телеканалах «антитимошенківського» ролика.

Коментуючи рішення суду, нардеп-регіонал не втримався від спокуси припустити, що 22 вересня (коли Печерський суд заборонив всім українським ЗМІ і рекламним агентствам розміщувати «недобросовісну» рекламу із згадкою прем`єр-міністра Юлії Тимошенко) «караючу долоню» судді направляла «волохата лапа» політичного ляльковода».

«Це ж треба довести судову систему до такого стану! – нарікає регіонал. - Політичний ляльковод ухвалює рішення, оповістив його на всю країну - і ось уже суддя впливового в Україні суду, поспішає його виконати. Потім той же «ляльковод» дає відбій – і знову суддя, немов офіціант столичного ресторану, збиваючись з ніг, поспішає зробити послугу «патрону».

Нагадаємо, що вчора заступник голови Верховної Ради бютівець Микола Томенко заявив, що Блок Юлії Тимошенко вирішив відкликати з Печерського районного суду столиці позов про заборону недобросовісної реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра.

Зокрема, М.Томенко зазначив, що позов ВО «Батьківщина» до Печерського районного суду міста Києва був спробою звернути увагу на необхідність не допустити наповнення ефірів негативною інформацією і перетворити президентську виборчу кампанію на політичні «розбірки» і обливання один одного брудом. «Ми вже мали сумний досвід, коли в політичній рекламі багатьох кандидатів у президенти ділили Україну на три сорти і принижували власний народ», - сказав М.Томенко.

Віце-спікер зазначив, що, «на жаль, ця дискусія засвідчила, що кожна команда вважає, що вона не матиме проблем під час президентської виборчої кампанії, і згода на конструктивну змістовну і позитивну дискусію їй не потрібна».