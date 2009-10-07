ЮНІСЕФ: Права мільйонів дітей у світі порушуються

І через 20 років після підписання Конвенції ООН з прав дитини, неповнолітні все одно стають жертвами насильства, експлуатації та торгівлі людьми, свідчить остання доповідь ЮНІСЕФ, оприлюднена у вівторок.

Уперше дитячий фонд ООН оприлюднив всеохоплюючі дані стосовно порушень прав дитини в усьому світі. Сумний висновок експертів: і досі щодня в багатьох країнах діти мусять боротися за виживання.

За даними ЮНІСЕФ, щонайменше мільйон дітей у всьому світі перебувають за ґратами. А в п’яти країнах, попри всі міжнародні договори та зобов’язання, до дітей навіть може застосовуватися смертна кара.

Найгірша ситуація у сфері освіти: близько 150 мільйонів дітей, котрим менше 15 років, або взагалі не ходять до школи, або відвідують її дуже рідко, оскільки замість цього змушені працювати.

Більше того, експерти застерігають, що мільйони дітей не реєструють після народження, що полегшує можливості зловмисників безкарно використовувати їх як товар. Понад 18 мільйонів неповнолітніх ростуть у родинах, які стали біженцями, оскільки були змушені залишити свою батьківщину через війни або природні лиха.

ЮНІСЕФ звертає увагу й на те, що кожну третю дівчинку в країнах, що розвиваються, нині примусово видають заміж ще в дитинстві. Щонайменше в 29 країнах світу до маленьких дівчаток застосовується процедура обрізання, що часто має фатальні наслідки.

Дитячий фонд ООН закликає поліпшити ситуацію в сфері захисту прав дітей. Зокрема, потрібно покращити механізми захисту дітей і запобігання зловживанням, а також посилити співпрацю між урядами, міжнародними організаціями та громадськістю.

Німецька хвиля