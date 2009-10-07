Хабарі у київських лікарнях вже узаконили?

З лікарів вимагають данину з «подяки» пацієнтів. Мабуть, неофіційні «тарифи» виростуть, повідомляє Сегодня.

Медики скаржаться, що їх змушують платити внески до благодійного фонду, причому апетити керівництва медустанов зростають. «З нас, дитячих лікарів, нічого не візьмеш. А ось хірургам і гінекологам сказали здавати по 800 гривень на місяць до фонду клініки. Мовляв, це внутрішній податок - вам пацієнти приносять «вдячності», а ви частина віддавайте », - розповідає педіатр з Голосіївського району.

ля стоматологів, які працюють на госпрозрахунку, підняли план в два рази. «Тепер ми повинні заробити для поліклініки 7-12 тисяч гривень на місяць! Якщо не виходить - докладайте свої.

А ще треба здати в благодійний фонд лікарні від 100 гривень із зарплати », - розповіла стоматолог, яка працює в Солом`янському районі. Нескладно припустити, чим це обернеться для пацієнтів. Якщо з лікарів стали вимагати гроші, значить, збільшаться розцінки і для хворих.

«Нещодавно за консультацію я віддячила гінеколога сотнею гривень. Мабуть, наступного разу буде все 200 », - говорить киянка Ірина Мащенко.

Це ще не все. Раніше повідомлялося, що всіх медиків примушували підписатися на комунальну газету «Хрещатик». Зараз же лікарі кажуть, що їм пропонують вибір - або підписатися на рік на «Хрещатик», або придбати нову книгу мера «Історія успіху» (вона вчора з`явилася у продажу), або його диск з піснями.

У міського відділу охорони здоров`я частково підтверджують слова лікарів. «Якщо раніше медики хабара від хворих клали собі в кишеню, то зараз їх просять здавати у фонд лікарні. Гроші йдуть на потреби медустанови. Це законно. Що стосується підписки або купівлі книги - ніякої зобов`язалівки ні, це лише пропозиція », - заявили в міського відділу охорони здоров`я. А заступник начальника главку Володимир Загородній сказав, що про побори з лікарів нічого не чув: «Я не знаю ні про які побори, розберемося, а передплата - справа добровільна».

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