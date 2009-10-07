Прокуратура, МВС і СБУ зраділи праву свідків на адвоката

Прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і адвокати позитивно оцінюють рішення Конституційного Суду України про право свідків скористатися допомогою адвоката під час допиту.

Зокрема, в Генеральній прокуратурі України, коментуючи відповідне рішення КСУ, зазначили, що воно є позитивним, оскільки захищає права людини.

Разом із тим у ГПУ не виключили можливості свідків скористатися своїм правом на захист із метою ухилення від слідства, додавши при цьому, що підтверджене КС право "навряд чи широко застосовуватиметься свідками, оскільки ця послуга (адвоката) платна".

У свою чергу радник міністра МВС України Катерина ЛЕВЧЕНКО підкреслила, що Міністерство внутрішніх справ "позитивно сприймає право свідка на адвоката й виконуватиме це рішення". Проте К.ЛЕВЧЕНКО висловила стурбованість відсутністю "чітко прописаних функцій і прав адвоката свідка", що вимагає додаткового законодавчого врегулювання.

У СБУ також позитивно оцінили рішення КСУ, зазначивши, що "СБУ вітає таке рішення. Воно є підтвердженням демократизації нашого суспільства, направленої на захист прав людини".