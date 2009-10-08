13-го жовтня о 14.30 в приміщенні агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція «Водії Києва проти беззаконня на столичних парковках». Темою прес-конференції є проблема блокування коліс автомобілів в Києві та проведення громадської кампанії проти незаконних дій місцевих посадовців. Кампанію проводить ГО «Комітет Прямої Дії» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Під час прес-конференції її організатори поінформують про юридичне обґрунтування незаконності дій працівників комунального підприємства «Київтранспарксервіс»; способи захисту автомобілістами своїх прав та способи законного і безкоштовного зняття блокіратора з колеса автомобіля; результати десятимісячної роботи активістів Комітету Прямої Дії із надання допомоги автовласникам; план спільних дій Комітету Прямої Дії та Міжнародного фонду "Відродження" щодо скасування практики незаконного блокування коліс в місті Києві.

У прес-конференції беруть участь: Дмитро Гнап - Голова Громадської Організації «Комітет Прямої Дії»,

Юрій Яковчук – активіст «Комітету Прямої Дії», який фізично постраждав від дій блокувальників,

Олександра Горячева – менеджер програми “Посилення впливу громадянського суспільства” Міжнародного фонду “Відродження”.

Захід відбудеться 13 жовтня 2009 року в межах проекту УНІАН «Права Людини».

Час проведення: 14.30 – 15.30

Місце проведення: УНІАН (вул. Хрещатик, 4)

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 098-55-2-77-00, Дмитро Гнап, Голова ГО «Комітет Прямої Дії».