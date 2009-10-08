Тимошенко знає, від чого залежить правова культура суспільства

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала юристів з професійним святом.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, “професія юриста історично пов’язана з поняттям справедливості. Право має ключове значення у регулюванні суспільних відносин як на національному, так і на міжнародному рівні”.

“Бути юристом почесно і відповідально. Саме від вашого професіоналізму і принциповості залежить стан правової культури українського суспільства”, - зауважила прем’єр у своєму привітанні.

Вона наголосила, що “верховенство права у суспільному житті повинне бути тією рушійною силою, яка приведе до усвідомлення кожним - від простого громадянина до першої особи у державі, що дотримання права та закону є принципом нашого життя”.

Прем’єр-міністр підкреслила, що “саме юристи покликані сьогодні відстоювати фундаментальні засади верховенства права і справедливості у житті суспільства, захищати конституційні права та свободи громадян, сприяючи становленню в Україні демократичної правової держави”.

Ю.ТИМОШЕНКО упевнена, що юристи й надалі служитимуть інтересам України та її громадян, примножуючи славні традиції вітчизняної правничої школи.

Вона висловила глибоку вдячність за їхню нелегку працю.

Прем’єр-міністр побажала юристам творчого натхнення, втілення нових задумів, наснаги у праці, нових професійних здобутків, вагомих досягнень в ім’я справедливості і процвітання рідної України.