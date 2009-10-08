Костицький пропонує жорстокіше карати за аморальність

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (НЕК) пропонує посилити протидію розповсюдженню у вітчизняному інформаційному просторі продукції, що завдає шкоди суспільній моралі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті нової редакції закону “Про захист суспільної моралі”, яку презентував на прес-конференції голова НЕК Василь КОСТИЦЬКИЙ.

Він, зокрема, звернув увагу, що чинна редакція закону від 2003 року містить норми, які здебільшого регулюють обіг продукції сексуального та еротичного характеру. На сьогодні, за його словами, цих положень недостатньо, тому комісію неодноразово критикували за відсутність дієвих механізмів захисту інформаційного простору України від продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.

За словами В.КОСТИЦЬКОГО, поява змін викликана, перш за все, потребою поєднати свободу слова та доступу до інформації з захистом прав споживачів. Тому одним із основоположних принципів нової редакції закону, підкреслив він, є принцип захисту суспільної моралі та право кожної особи на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному чи морально-психологічному стану людини.

Характеризуючи запропоновані законопроектом зміни, їх автори звернули увагу на спрямованість на розвиток суспільного діалогу і залучення широких верств громадськості до питань захисту суспільної моралі. Крім того, за їх словами, у проекті акцент робиться не на тотальну заборону всього, що викликає запитання у експертів НЕК, а на визначення меж, коли його можна показувати, чи порядку трансляції відповідної продукції.

При цьому В.КОСТИЦЬКИЙ наголосив, що національна експертна комісія “не є моральним судом”, який вирішує долю того чи іншого відеосюжету, Інтернет чи друкованого видання. За його словами, комісія лише робить висновок щодо конкретного продукту, а рішення стосовно порядку реагування на нього приймають відповідні державні органи.

Таким чином, у проекті нової редакції закону “Про захист суспільної моралі” окремий розділ присвячено спеціальним умовам виробництва та обігу продукції сексуального та еротичного характеру, та окремий - спеціальним умовам обігу продукції, що містить елементи насильства та жорстокості. Окремими розділами пропонується посилити порядок державного контролю (нагляду) у сфері захисту суспільної моралі, здійснення моніторингу цієї сфери, експертну діяльність та участь громадськості у заходах щодо захисту суспільної моралі. Ініціатори змін також передбачають заходи профілактичного та просвітницького характеру щодо зазначених питань.

За порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі в НЕК пропонують посилити адміністративну та кримінальну відповідальність. Разом з тим, як зауважив В.КОСТИЦЬКИЙ, комісія не пропонує конкретних видів покарань, оскільки це стосується відповідного законодавства, яке може змінити лише Верховна Рада.

Головна увага проектом закону приділяється захисту дітей та молоді, які “ще не можуть відрізнити, що є добрим, а що - поганим” від негативного впливу продукції, що містить елементи насильства, еротики чи жорстокості, а також реклами тютюнових та алкогольних напоїв.

Підсумовуючи В.КОСТИЦЬКИЙ зазначив, що незважаючи на досить тривалу критику на адресу НЕК, він вважає результати роботи комісії позитивними, тому що “на телебаченні ведучі почали більше всміхатися і на відео не демонструються крупним планом понівечені тіла чи розбиті голови”.

Довідка УНІАН. Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі є постійно діючим державним позавідомчим експертним і контролюючим органом, який діє відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” від 20 листопада 2003 року та Положення про НЕК, затвердженого постановою Кабінету міністрів 17 листопада 2004 року.

НЕК має право проводити у межах своєї компетенції перевірку діяльності ЗМІ, юридичних осіб усіх форм власності, що займаються організацією видовищних заходів та діяльністю з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру або такої, що містить елементи насильства і жорстокості.