У Москві вшанували пам`ять російської журналістки Політковської

Вчора у Москві вшанували пам`ять убитої російської журналістки Ганни Політковської.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу до третіх роковин її загибелі взяли участь близько 800 чоловік. Акція відбулася на Чистих прудах. На місці мітингу встановлено три великі фотографії Г.Політковської і екран з портретом журналістки з підписом: «Минуло три роки із дня вбивства. Замовник і вбивця поки що на волі».

Мітинг хвилиною мовчання відкрив президент Фонду захисту гласності Олексій СИМОНОВ. За його словами, якби присутні провели хвилину мовчання за кожним убитим з 1993 року журналістом, то їм би довелося мовчати 5 годин.

У мітингу взяли участь лідер Російського народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ, екс-голова «Яблука» Григорій ЯВЛІНСЬКИЙ, член бюро «Солідарності» Борис НЕМЦОВ, головний редактор «Новой газеты» Дмитро МУРАТОВ, письменник Віктор ШЕНДЕРОВИЧ та інші.

Акції пам`яті відбулися сьогодні також у Санки-Петербурзі, Парижі, Лондоні та Тбілісі.

Як повідомляв УНІАН, журналістку "Новой газеты" Ганну Політковську було вбито в під`їзді її будинку в центрі Москви 7 жовтня 2006 року. Мотиви і замовника злочину слідству встановити не вдалося.