Уряд порушує права людини, коли примушує вчителів говорити українською

Вінницька правозахисна група стурбована постановою Кабінету міністрів України, якою уряд зобов‘язав педагогічних працівників усіх державних та комунальних загальноосвітніх закладів в робочий час постійно застосовувати українську мову.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор Вінницької правозахисної групи (ВПГ) Дмитро ГРОЙСМАН, невиконання вимог постанови уряду загрожує освітянам настанням дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з роботи.

"Встановлення урядом особливого мовного режиму для педагогічних працівників державних та комунальних загальноосвітніх закладів є перевищенням владної компетенції уряду України, визначеної Конституцією та законам України", - зазначають у ВПГ.

За інформацією правозахисників, стаття 10 Конституції України, якою встановлено державний статус української мови, одночасно визначає, що «в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України». Чинним законом «Про мови в Українській РСР» прямо встановлено, що вибір мови міжособового спілкування є невід`ємним правом самих громадян. Відповідно до ст.4 вказаного закону, мовами міжнаціонального спілкування в Україні є українська, російська та інші мови. Ст. 5 вказаного закону визначено, що громадянами «гарантується право користуватися своєю національною мовою або будь-якою іншою мовою».

Також, за даними ВПГ, зазначена постанова Кабміну ігнорує резолютивну частину рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови). Вказаним рішенням підтверджено, що у державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п`ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

"На превеликий жаль, автори ганебної постанови КМУ №1033 забули і про європейські стандарти щодо функціонування мов, зокрема і заклики Ради Європи до мовного різноманіття та стимулювання опанування європейцями двох та більше мов, які містяться в Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи «Про сучасні мови» від 17 березня 1998 року", - зазначають вінницькі правозахисники.

Враховуючи можливі масові порушення прав людини та законів України в разі набуття чинності даної постанови, Вінницька правозахисна група закликає Кабмін не допустити її офіційної публікації і переглянути постанову до набрання нею чинності.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

Змінами передбачено, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.