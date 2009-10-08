Названо першого номінанта на правозахисну антипремію «Будяк року-2009»

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі стала першим номінантом на правозахисну антипремію «Будяк року-2009» в номінації «За дії щодо придушення свободи вираження поглядів».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Української Гельсінської спілки з прав людини Марина ГОВОРУХІНА.

За її словами, в заявці, яку отримали правозахисники, йдеться про те, що НЕК здійснює систематичні дії, спрямовані на обмеження свободи вираження поглядів. "Вони виражаються через пряму або опосередковану заборону до поширення багатьох видів продукції (в основному фільмів, телепрограм, книжок тощо)", - зазначила вона.

За інформацією М.ГОВОРУХІНОЇ, заявник також переконаний, що попередній контроль за виходом інформації та продукції є очевидною цензурою: "Зокрема, комісія заборонила показ фільму „Бруно”, оскільки, на їхню думку, він „відноситься до продукції порнографічного характеру”. Жодної аргументації оприлюднено не було".

Довідка УНІАН. Антипремія «Будяк року» - українська щорічна антипремія за найбрутальніше порушення прав людини, запроваджена Українською Гельсінською Спілкою з прав людини (УГСПЛ). Мета антипремії – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у вітчизняній правовій системі. Лауреатів "Будяка року" правозахисники оголошують щороку в Міжнародний день захисту прав людини 10 грудня.