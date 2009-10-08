Прес-клуб ”Рабство та торгівля людьми всередені України”

Міжнародний жічочий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" запрошує до участі у прес-клубі "Рабство та торгівля людьми всередені України", який має відбутися 20 жовтня 2009 року о 14-00 в інформаційному агенстві "УКРІНФОРМ", за адресою: Київ, вул. Пушкінська, 8/16/

Засідання прес-клубу приурочено до Європейського Дня проти торгівлі людьми, який вже декілька років поспіль відзначається 18 жовтня.

До участі в прес-клубі запрошені представники Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах сімьї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики, міжнародних та громадських організацій, журналісти.

За додатковою інформацією прохання звертатися до Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда - Україна", 205-36-95, l.kovalchuk@lastrada.org.ua