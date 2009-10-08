Судове засідання про пошкодження пам`ятника Леніну на Бесарабці

9 жовтня - 9-00 - У Шевченківському районному суді м.Києва відбудеться судове засідання за скаргою адвоката на постанову про порушення кримінальної справи щодо Миколи Коханівського, Андрія Тарасенка, Олександра Задорожного, Івана Срібного та Богдана Франта, які звинувачуються у пошкодженні пам`ятника Леніну на Бесарабці. Пред`явлено обвинувачення за ч.2ст.296 (Хуліганство) та ч.2 ст. 298 (Незаконне пошкодження пам`ятки Національного значення). Санкція статей передбачає до 5 років позбавлення волі (вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-б). Для можливості відеозйомки потрібно подати заяву на ім`я судді Комушина К.О., зазначивши No. справи: (справа No.4ск-451/09). Телефон: 8-066-748-66-13.