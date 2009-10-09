Державний комітет у справах національностей та релігій і Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі організовують круглий стіл „Взаємодія держави і громадського сектору в запобіганні та протидії правому екстремізму“. Захід пройде у Києві 12 жовтня 2009 р. (Володимирська, 55, конф.-зал АН України).

Реєстрація - з 11.00. Початок об 11.30.

Серед учасників круглого столу: Сергій Бугай, Перший заступник голови Державного комітету у справах національностей та релігій; Урсула Кох-Лаугвітц, директор Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі; Володимир Стретович, Верховна Рада України; Дайва Вілкеліте, Міжнародна організація з міграції в Україні, Ініціатива Різноманіття; Мрідула Гош, Східно-Європейський Інститут Розвитку. Також у сесіях братимуть участь: Павло Полянський, Міністерство освіти та науки України; Ганна Ленчовська, Конгрес національних громад; Анатолій Бабічев, управління у справах сім’ї та молоді Харківської ОДА; Світлана Кузнєцова, Головне управління зв`язків з громадськістю та у справах національносте та релігій Донецької ОДА; Зола Кондур, Міжнародний благодійна організація «Ромський жіночий фонд «Чіріклі»; Ярослава Різникова, управління у справах національностей та релігій Одеської ОДА та Ольга Веснянка, редактор порталу Xenodocuments.org.ua.