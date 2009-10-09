5 листопада 2009 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності майбутніх вчителів засобами громадянської освіти». Місце проведення – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 231). Організатори конференції – Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України та Українсько-Канадський Проект “Розбудова демократії”, що здійснюється за підтримки Канадського Агентства Міжнародного Розвитку (CIDA). До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, що цікавляться питаннями громадянської освіти та виховання, толерантності, громадянського суспільства. Терміни. Науковці та викладачі, що бажають взяти участь у конференції, мають надіслати до Оргкомітету доповідь не пізніше п’ятниці, 30 жовтня 2009 р. Статтю можна подати до Оргкомітету: або на адресу metodika_ped@meta.ua; або особисто: за адресою Київ, вул. Освіти, 6, каб. 48.