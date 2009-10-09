Війна пам’ятників - «за німецькими стандартами – це радикально»

Судове засідання в справі пошкодження пам`ятника Леніну в Києві відбудеться в п’ятницю в української столиці. Суд розгляне скаргу адвоката, який виступив проти порушення кримінальної справи щодо своїх підзахисних.

Адвокат обвинувачуваних наголошує на ідейних, а не хуліганських мотивах вчинку. Він підкреслює, що пошкодили пам`ятник з переконань, а сам монумент ніколи не був у держреєстрі національних пам`яток. П’ятьом громадянам України, які опинилися на лаві підсудних, загрожує тюремне ув`язнення до п`яти років за пошкодження пам`ятника Леніну на Бесарабці у Києві.

Долати комуністичне минуле довелося й східній Німеччині. Однак «війни пам`ятників» їй уникнути вдалося. Висловити свою думку щодо ситуації в Україні ми попросили керівника відділу політики Центру східноєвропейських досліджень Бременського університету Гейко Пляйнеса. «За німецькими стандартами це вже досить радикально. Хоча все залежить від політичної культури. Ми, в Німеччині, через нашу особливу історію обережно ставимось до пам`яті», - сказав Пляйнес.

Експерт наголосив, що і в Німеччині в політичній еліті є колишні соціалісти з НДР, але їх небагато. Дещо інакше виглядає ситуація в Україні. Тому політолог сумнівається, що в українському суспільстві швидко запанує єдина думка про минуле.

Тим часом київська влада має намір зносити чергову партію монументів радянського часу. Так, днями вирішили демонтувати пам`ятник російському революціонеру та радянському партійному діячеві Григорію Петровському, що на вулиці Грушевського. «Якщо прибрати пам`ятники, які відносяться до епохи комунізму, думка людей не зміниться», - сказав Пляйнес.

Керівник відділу політики Центру східноєвропейських досліджень Бременського університету наголосив: «Нехай люди, які люблять комунізм, продовжують його любити, але розуміють, що зараз - інший час. І комуністи допускали помилки, які зараз не можна повторювати».

Як пояснив Пляйнес, в Німеччині заборонено все, що пов`язано з нацизмом, а от щодо комуністичних пам`яток такого закону немає. Водночас Пляйнес говорить, що й у Німеччині є пам`ятники, яких він не розуміє. Наприклад старі пам`ятки 19-го століття, коли Німеччина воювала з Францією. «І якщо б їх прибрали, ніхто, напевно, нічого б і не помітив», - сказав дослідник з Бременського університету.

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