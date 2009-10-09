У понеділок, 12 жовтня, об 11.00 біля посольства Російського Федерації (Повітрофлотський проспект, 27) відбудеться акція проти утисків свободи слова в Росії та, зокрема, переслідування журналіста Олександра Подрабінека.

Олександр Подрабінек написав полемічну статтю, в якій розмірковував про тиск влади на власників кафе „Антирадянське”. Автор дивується, що назва кафе виявилась принизливою для ветеранів війни. Він написав, що вивіскою „Антирадянське” найбільш незадоволені колишні посіпаки режиму.

З 29 вересня будинок, де живе Подрабінек, пікетують „НАШІ”, йому погрожують, а правозахисники вважають такі дії цькуванням і наступом на свободу слова.