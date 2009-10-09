10 жовтня – Європейський день проти смертної кари

26 вересня 2007 року Комітет міністрів Ради Європи вирішив започаткувати Європейський день проти смертної кари, який щороку має відзначатись 10 жовтня.

Як повідомили УНІАН у представництві Ради Європи в Україні, ця організація була піонером в питанні скасування смертної кари, в результаті чого Європа з 1997 року де-факто є зоною, вільною від смертної кари.

Проведення цього дня стало європейським внеском у відзначення в той самий день Всесвітнього дня скасування смертної кари.

У 2009 році Рада Європи, яка не зупиняє боротьбу за скасування смертної кари у всьому світі, продовжує кампанію під гаслом «Смерть не є правосуддям!» та зосереджується на пропаганді альтернативних заходів покарання, що є в розпорядженні систем кримінального судочинства.

Експерти зі Словенії та Швеції – держав, які зараз головують у Раді Європи та в Європейському Союзі – виступлять в ток-шоу, яке в цей день буде записано в Страсбурзі у прямому ефірі, а потім ретрансльовано на весь світ через Інтернет.

Рада Європи також презентує світовій спільноті свої аргументи на користь скасування смертної кари та відповість на питання відвідувачів сайту соціальної Інтернет-мережі «Твіттер».