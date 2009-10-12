У Харкові триває безстроковий страйк працівників «Міськелектротрансу»

12:29, 12 жовтня 2009
Права людини
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Заборгованість із зарплати - 5 місяців

Сьогодні в Харкові на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус – у місті четвертий день триває страйк працівників комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова профспілки підприємства Людмила ЗАХАРЧЕНКО, на ранок 12 жовтня підприємство не отримало з Києва ні усної, ні письмової офіційної відповіді на вимоги колективу погасити заборговані зарплати за 5 місяців.

«Офіційної відповіді з Києва на наші вимоги немає», - сказала Л.ЗАХАРЧЕНКО, - колектив продовжує страйк».

Вона уточнила, що сума, на яку очікує колектив «Міськелектротрансу», становить близько 38 млн. грн. (сюди входять 30 млн. грн. боргів із зарплати за 5 місяців та деякі обов’язкові виплати).

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив ХКП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк. Того дня на маршрути не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати.

10 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНІСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, виконуючому обов’язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ та меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».

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