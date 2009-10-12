МЗС думає як звільнити судно «Аріана» з українцями на борту

Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб якомога швидше звільнити з піратського полону судно «Аріана» з українцями на борту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ сьогодні на брифінгу після наради послів.

«МЗС, як і інші зацікавлені й причетні установи, працює над тим, щоб якомога швидше звільнити наших заручників», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

При цьому він відмовився надати будь-яку детальну інформацію.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» був захоплений піратами в ніч на 2 травня. Володіє «Аріаною» зареєстрована на Мальті компанія «Тандела шипінг». У полоні в піратів перебуває екіпаж у складі 24 українців, жителів Одеської і Миколаївської областей. За звільнення судна пірати раніше вимагали 10 млн. дол.