Адвокати схвалюють рішення КС про право свідка на правову допомогу

Адвокати схвалюють рішення Конституційного Суду України про те, що будь-яка особа на території України має конституційне право на правову допомогу адвоката під час допиту його як свідка або в разі виклику для надання пояснень до державних органів, а також право вільно обирати адвоката як свого представника чи захисника в державних органах.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловили голова Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Інна РАФАЛЬСЬКА та адвокат адвокатського об’єднання ”АФ АКТІО” Віталій СЕРДЮК.

”Дане рішення Конституційного Суду має вирішальне значення. З урахуванням принципів ведення кримінального судочинства в Україні стає зрозумілим необхідність надання громадянам правової допомоги адвокатами”, - сказав В.СЕРДЮК. При цьому він зауважив, що досі багато слідчих як в прокуратурі, так і в міліції, не бажали, щоб адвокати були присутніми під час допитів свідків.

У свою чергу, І.РАФАЛЬСЬКА висловила переконання, що зазначене рішення КС є новим кроком до демократизації кримінального судочинства, яке, за її словами, “є дуже недосконалим”.

Водночас І.РАФАЛЬСЬКА зауважила, що отримавши норму безпосередньої дії щодо допуску адвоката до захисту інтересів свідка, виникли певні проблеми, які Конституційний Суд не вирішив. Зокрема, за її словами, на стадії дізнання, коли особа ще не має процесуального статусу свідка, вона також має отримувати правову допомогу. Крім того, існує проблема залучення адвоката до захисту громадян у кримінальних справах.

Разом з цим адвокати висловили думку про можливе виникнення через цю норму певних незручностей у роботі правоохоронних органів, судів і самих адвокатів у питанні часу, що може стати причиною для дещо повільного просування справи.

Також адвокатів мають “певні сумніви” щодо розвитку і перспективи кримінальної справи, якщо під час її розслідування особа не переходитиме зі статусу підозрюваної у статус обвинуваченої.

Крім того, І.РАФАЛЬСЬКА висловила переконання, що для реалізації практичної дії рішення КС зовсім необов’язково вносити будь-які зміни до Кримінально-процесуального кодексу, оскільки ”рішення Конституційного Суду достатньо, щоб ця норма працювала”.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 30 вересня рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Ігоря ГОЛОВАНЯ щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу).

КС визначив, що будь-яка особа на території України має конституційне право на правову допомогу адвоката під час допиту його як свідка або в разі виклику для надання пояснень до державних органів, а також право вільно обирати адвоката як свого представника чи захисника в державних органах.