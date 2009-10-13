Тігіпко пропонує не нав`язувати мову для спілкування з владою
Щоб політикіи не експлуатували мовне питання
Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО пропонує надати місцевим громадам право самостійно визначати, які мови, крім української, повинні використовуватися на цій території для спілкування з органами влади.
Про це йдеться у коментарі С.ТІГІПКА, переданому УНІАН його прес-службою.
Зокрема, він назвав «останніми дурницями влади, що йде», кампанію зі знищення в Запоріжжі вивісок російською мовою напередодні приїзду до міста Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Такою була вимога глави держави, яку він висловив під час попереднього візиту до Запоріжжя у вересні, відзначив С.ТІГІПКО.
«Тільки слабкі політики намагаються перед виборами підняти рейтинг, спекулюючи на мовному питанні. Над Україною нависла загроза і політичного, і економічного банкрутства, а Президент послідовно експлуатує мовне питання – одне з небагатьох, що роз’єднують націю», – заявив С.ТІГІПКО. І додав, що, наприклад, Бараку ОБАМІ не спало б на думку оголошувати війну численним вивіскам російською мовою в Нью-Йорку та багатьох інших містах Америки.
С.ТІГІПКО пропонує надати місцевим громадам право самостійно визначати, які мови, крім української, повинні використовуватися на цій території для спілкування з органами влади, реклами і т.д. Він вважає, що така можливість зніме мовне питання з порядку денного і позбавить політиків шансу базувати кар’єру на небезпечних для країни темах. «Дуже симптоматично, що Президент жодного разу не намагався заборонити численні англомовні вивіски та рекламу в Києві. В.ЮЩЕНКО свідомо експлуатує антиросійську тематику, але я не думаю, що такі дії допоможуть йому прихилити до себе виборців», – зауважив політик.