«Ошукані вкладники» кажуть, що їхні гроші Ющенко кинув у топку

Відповідальність за призупинення процесу повернення вкладів “Ощадбанку” колишнього Радянського Союзу несе особисто Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Про це заявив голова правління Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників Ощадбанку СРСР (ВСОВ) Богдан РАФАЛЮК, коментуючи повідомлення прес-служби Президента із відповідними звинуваченнями на адресу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

У коментарі УНІАН Б.РАФАЛЮК відзначив: «Минулого року завдяки принциповій позиції прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО 6,5 млн. наших співвітчизників отримали по 1000 грн. із вкладів Ощадбанку СРСР. Крім цього, уряд в бюджеті 2008 року планував виділити на ці цілі ще 12 млрд. грн. від приватизації. Однак, заблокувавши приватизацію, В.ЮЩЕНКО фактично зірвав подальші виплати, а потім звинуватив у недотриманні слова Ю.ТИМОШЕНКО. Фактично, потенційні гроші вкладників він кинув у топку власної війни проти Ю.ТИМОШЕНКО».

Голова правління Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників вважає, що «за такої ситуації звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО у невиконанні обіцянок – це абсолютний передвиборчий прийом. Ю.ТИМОШЕНКО єдина, хто насправді взявся за вирішення наших проблем. Це стосується, як вкладників Ощадбанку СРСР, так і новоошуканих комерційними банками”. Тому Всеукраїнська спілка закликає Президента “покласти край цинічній політиці боротьби проти прем’єра, а фактично – проти мільйонів українців”, заявили у ВСОВ.

«Ми віримо, що після своєї перемоги на виборах Ю.ТИМОШЕНКО зніме «останній шлагбаум» на дорозі до повного погашення вкладів Ощадбанку СРСР. Вона довела, що вміє тримати свого слова», - резюмував Б.РАФАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Секретаріат Президента України розповсюдив Інформаційну довідку щодо ситуації із поверненням громадянам знецінених заощаджень Ощадного банку СРСР.

У ній, зокрема, зазначається, що в проекті Державного бюджету України на 2010 рік, внесеному на розгляд Верховної Ради України, на здійснення виплат за знеціненими заощадженнями закладено ресурс у обсязі 250 млн. гривень. Зважаючи на обсяг зобов’язань держави з таких виплат, передбачений на 2010 рік фінансовий ресурс становить лише 0,2% від необхідного загального обсягу. Із загальної чисельності вкладників, які не отримали до цього часу компенсацію, але внесені до реєстру вкладників, у 2010 році компенсацію зможуть отримати лише близько 4%.

“За передбачених на 2010 рік темпів повернення заощаджень для повного розрахунку держави за своїми зобов’язаннями необхідно буде понад 400 років”, - відзначають в Секретаріаті Президента.

“Обіцянка прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо погашення протягом 2-х років зобов’язань держави по виплатах знецінених заощаджень громадян так і залишилася передвиборчим гаслом, оскільки, навіть враховуючи закладений ресурс на ці цілі на 2010 рік, виплати 2008-2010 років становитимуть лише 5,5% необхідного обсягу. При цьому щомісячно відбувається втрата купівельної спроможності неповернутої у 2008 році вкладникам обіцяної тисячі (у 2008 р. індекс інфляції становив 22,3%, за 9 місяців 2009 р. – 9,1%)”, - йдеться в інформзаписці, підготовленій Секретаріатом Президента.