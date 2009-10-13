Для розрахунку з вкладниками Ощадбанку СРСР необхідно 400 років

В Секретаріаті Президента України відзначають, що за передбачених бюджетом темпів повернення заощаджень в колишньому Ощадбанку СРСР, для повного розрахунку держави за своїми зобов’язаннями необхідно буде більш як 400 років.

Про це йдеться в Інформаційній довідці щодо ситуації із поверненням громадянам знецінених заощаджень Ощадного банку СРСР, переданій УНІАН Головною службою інформаційної політики СП України.

Зокрема, у записці відзначається, що відповідно до Закону України від 21 листопада 1996 року № 537 «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», зобов’язання держави перед громадянами за знеціненими заощадженнями, поміщеними в установи колишнього Ощадбанку СРСР, складають 121,9 млрд. гривень.

Протягом 11 років (з 1997 по 2008 рр.) було виплачено 10,5 млрд. гривень. У 2009 році заплановано витратити на зазначені цілі ще 250 млн. гривень.

Отже, на початок 2010 року, з урахуванням виплати запланованого обсягу у 2009 році, заборгованість за знеціненими заощадженнями становитиме 111,15 млрд. гривень.

До Реєстру вкладників станом на 9 жовтня 2009 року включено 12 млн. 968 тис. 846 особи, з яких отримали виплати 6 млн. 392 тис. 793 громадянина. Це становить лише 49,3% від загальної кількості зареєстрованих осіб, відзначають в СП. На виплату однієї тисячі гривень чекають 6 млн. 576 тис. 053 громадян.

У проекті Державного бюджету України на 2010 рік, внесеному на розгляд Верховної Ради України, на здійснення виплат за знеціненими заощадженнями закладено ресурс у обсязі 250 млн. гривень.

Зважаючи на обсяг зобов’язань держави з таких виплат, передбачений на 2010 рік фінансовий ресурс становить лише 0,2% від необхідного загального обсягу. Із загальної чисельності вкладників, які не отримали до цього часу компенсацію, але внесені до реєстру вкладників, у 2010 році компенсацію зможуть отримати лише близько 4%.

“За передбачених на 2010 рік темпів повернення заощаджень для повного розрахунку держави за своїми зобов’язаннями необхідно буде понад 400 років”, - відзначають в Секретаріаті Президента.

“Обіцянка прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо погашення протягом 2-х років зобов’язань держави по виплатах знецінених заощаджень громадян так і залишилася передвиборчим гаслом, оскільки, навіть враховуючи закладений ресурс на ці цілі на 2010 рік, виплати 2008-2010 років становитимуть лише 5,5% необхідного обсягу. При цьому щомісячно відбувається втрата купівельної спроможності неповернутої у 2008 році вкладникам обіцяної тисячі (у 2008 р. індекс інфляції становив 22,3%, за 9 місяців 2009 р. – 9,1%)”, - йдеться в інформзаписці, підготовленій Секретаріатом Президента.