У ЄС вивчатимуть можливість продовження діалогу про безвізовий режим

У жовтні-листопаді Україну відвідають експерти ЄС, які вивчатимуть можливість продовження діалогу про безвізовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ на брифінгу в рамках Дев’ятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України, що проходить у Києві.

За його словами, за результатами цього візиту буде підготовлено спільну доповідь посадових осіб на саміт Україна-ЄС 4 грудня в Києві, у якій йтиметься про те, “чи можемо ми починати безвізовий діалог у більш конкретному вимірі, чи можемо ми зараз думати про дорожню карту”.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зауважив, що у цьому питанні багато чого залежатиме від МВС, Держприкордонслужби і частково Міністерства закордонних справ, які працюватимуть з експертами.

За його словами, експерти їздитимуть по Україні, відвідуватимуть районні відділи внутрішніх справ й цікавитимуться, “як ми робимо документи і кому”.