Ізраїль вважає Яценюка жертвою антисемітизму

З наближенням президентських виборів в Україні дедалі потужніше розкручується "антисемітська карта" з метою маніпуляції рейтингами кандидатів. Про це пише у редакційній статті впливове ізраїльське видання "Haaretz".

Аналізуючи перші передвиборчі тенденції, провідний оглядач газети "Haaretz" з питань пострадянського простору Лілі Галілі доходить висновку, що розіграш "антисемітської карти" вже став ледь не головною "родзинкою" чорних PR-технологій на початку президентської кампанії в Україні.

Галілі наголошує, що першою "жертвою" став Арсеній Яценюк - на питанні його національної приналежності спекулює преса та політичні опоненти. Втім, як нагадує оглядач, застосування антисемітських прийомів у виборчій боротьбі застосовується в Україні вже не вперше. Свою "порцію" чорного антисемітського піару свого часу отримала прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Від небезпеки інтенсивного спекулювання на національній темі у ході української президентської кампанії застерігають й в МЗС Ізраїлю. Як повідомили «Німецькій хвилі» у прес-службі міністерства, не втручаючись у внутрішні справи суверенної держави, в Єрусалимі все ж сподіваються на порядність та розсудливість українських політиків та передвиборчих штабів кандидатів.

Усі вони, які, як вважають в ізраїльському зовнішньополітичному відомстві, мають виявити максимальну відповідальність й не допустити застосування будь-яких антисемітських та расистських гасел у ході передвиборчої агітації.

Нмецька хвиля