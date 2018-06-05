М.Оніщук: Жодне рішення КС не вплине на президентську кампанію в розумінні її неминучості

У міністра юстиції затишний, добре обставлений кабінет. Увійшовши до нього, я ще якийсь час стояла у дверях, бо міністр не поспішав запропонувати мені сісти. Урешті я всілася сама, обравши перше-ліпше крісло. Протягом двогодинної розмови пан міністр двічі просив секретарку принести йому чаю, який він споживав під час інтерв’ю, проте жодного разу не запропонував чай мені. Предметом нашої розмови було звинувачення Миколи Оніщука, яке йому висунув голова парламентського комітету боротьби з оргзлочинністю та корупцією Ігор Калетник у тому, що Мін’юст начебто «за останніх шість років украв один мільярд гривень на купівлю інформаційних технологій». Перед тим, як перейти до цієї болючої теми, я поставила міністрові кілька безневинних актуальних запитань.

ІНШИМ МІНІСТРАМ ЛЕГШЕ, БО ДЛЯ НИХ ПРОБЛЕМА ЗАКОННОСТІ НЕ СТОЇТЬ ТАК ГОСТРО, ЯК ДЛЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ

Пане міністре, як би ви оцінили зміни до закону про вибори Президента, які набули неабиякого резонансу завдяки коментарям політиків?

Зміни були потрібні, оскільки закон про вибори Президента, як відомо, дещо застарілий.

Проте не всі зміни, внесені в закон нещодавно, були одностайно сприйняті як політиками, так і правниками. Саме тому Конституційний суд найближчим часом розглядатиме подання Президента щодо спірних положень цього закону й винесе свій вердикт.

Як випливає з заяв представника Президента в КС Марини Ставнійчук, Віктор Ющенко під час дискусії, яка відбудеться в КС, має намір зробити окремий наголос на двох положеннях, хоча в поданні зачіпається ширше коло питань. Ідеться про правовий статус українців, що перебувають за кордоном і не стоять на консульському обліку, щодо їхнього права брати участь у виборах. До речі, свого часу я прогнозував, що саме на цьому питанні буде закцентована увага...

Друге питання – щодо надання ЦВК права знімати з реєстрації того чи іншого кандидата в Президенти.

Якби в законі було обумовлено, що рішення ЦВК про зняття з реєстрації кандидата в Президенти набуває чинності після того, як сплине термін його оскарження до суду, то це б зняло застереження. Оскільки був би забезпечений судовий контроль над такими рішеннями. А оскільки застереження немає, то, звісно, таке рішення породжує певні негативні правові наслідки щодо статусу кандидата. Зокрема, він, по суті, випадає з виборчого процесу, хоч і на певний час.

Тому, вважаю, тут варто очікувати певних змін.

Цими змінами судам заборонено розглядати скарги щодо порушень виборчого процесу більш як два днів. Якщо суд не встиг, то скарга залишається не розглянута. Чи не вважаєте це порушенням прав громадян?

Звісно, ідеться про певне звуження обсягу судового контролю у виборчому процесі. Є виправданим установлення скорочених термінів, оскільки вибори – це процес, визначений у часі.

Хочу звернути вашу увагу на те, що цим рішення відповідний обов’язок накладено не на виборця, а на суд. Таким чином, тут не йдеться про обмеження права на оскарження.

Наші суди завжди скаржаться на своє переобтяження. Чи не виправдовуватимуть вони небажання розглядати скарги саме цим?

Маємо зважити, що українська судова система, однак, є достатньо розвиненою, насамперед з точки зору кількості судів, суддів. Вони мають значний досвід у застосуванні виборчого законодавства. Тож розраховую, що судова система у своїй основі буде здатна забезпечити розгляд справ протягом цього короткого терміну.

Звісно, це покладає високу відповідальність на суддів і на українські суди з точки зору забезпечення реалізації права на оскарження виборцями.

Чи не здається вам нонсенсом, що цими змінами взагалі забороняється оскаржувати результати голосування виборів?

Це не зовсім так. Результати виборів не забороняється оскаржувати. Зокрема, коли йдеться про встановлення результатів виборів. Таке рішення ЦВК підлягає оскарженню до Вищого адміністративного суду, який і приймає остаточне рішення у справі. Правда, тут не може бути ні апеляції, ні касації.

Як на мене, з одного боку, це є позитивом, оскільки дозволяється забезпечити сталість суспільних відносин щодо результатів виборів.

Щодо вилучення з судової юрисдикції питань оскарження протоколів дільничних та окружних виборчих комісій, то доцільність цього законодавчого рішення і його виправлення може засвідчити лише виборча практика.

Добре відомо, що оскарження протоколів доволі часто використовувалося опонентами для затягування підрахунку голосів.

Проте можуть бути порушення в оформленні протоколів, які взагалі поставлять їх під сумнів. Наприклад, протокол підписано не членом комісії, бракує мокрої печатки тощо… У цьому разі законодавець виходить із того, що ЦВК несе відповідальність.

Певна дискутивність тут є, але, гадаю, тут більше користі, ніж шкоди.

Ви зараз говорите не як людина Президента…

Міністра юстиції можна назвати людиною Президента в тому розумінні, що саме він рекомендував і наполіг на моєму призначенні на цю посаду. А коли міністр юстиції здійснює свої повноваження, то для нього Президентом стає Конституція і закон.

Це звучить занадто патетично...

Можливо, але це далеко не патетика. Міністру юстиції доводиться щоразу відмежовувати юридичне від особистого та політичного.

На жаль, такі оцінки в нашій країні, де все надзвичайно політизовано, прагматизовано, сприймаються як нещирість, але повірте мені, те, що я вам кажу, – реальність.

Гадаю, іншим міністрам легше, бо для них проблема законності й конституційності, яка досить часто передбачає, що міністр юстиції має казати “ні”, у тому числі прем’єр-міністру, не так часто стоїть на порядку денному.

МОЇ ВІДНОСИНИ З БАЛОГОЮ НЕ ЗМІНИЛИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО НАЛЕЖНОСТІ ЧИ ВІДДАЛЕНОСТІ ДО ВЛАДИ

Кажуть, ви стали міністром юстиції завдяки Віктору Балозі. Як ви бачите своє політичне майбутнє після президентських виборів?

Мої відносини з людьми не змінювалися залежно від їхньої належності чи віддаленості до влади. Це щодо Віктора Балоги... Що ж до моєї професійної діяльності, яка передувала призначенню, її зміст та обсяги давали мені право претендувати на цю посаду. З-поміж моїх колег таких людей було небагато.

Я маю на увазі, у тому числі, й політичну історію, коли у 2006 році я прийняв політичне рішення щодо підтримки глави держави.

Що далі? Міністру юстиції не рекомендовано надто багато думати про свою долю після виборів. Це заважатиме йому професійно й упевнено виконувати свої обов’язки.

Я не виключаю, що після виборів може бути пауза в політичній діяльності. Бачу, що ви мені не вірите, але нічого не можна виключати...

Подейкують, що на початку літа ви домовлялися з Юлією Тимошенко про збереження своєї посади, якщо вона переможе в президентській гонці...

Нехай це так і залишиться подейкуванням.

Ваші зважені позиції щодо уряду свідчать, що ви таки домовилися з Тимошенко. Ви мали з нею розмову на цю тему?

Завдання кожного міністра – забезпечувати ефективну роботу уряду. Бо уряд – то конституційний орган, а не штаб чи партія. Про все інше я вам розповім без мікрофона.

ЖОДНЕ РІШЕННЯ КС НЕ ВПЛИНЕ НА ПЕРЕБІГ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КАМПАНІЇ В РОЗУМІННІ ЇЇ НЕМИНУЧОСТІ

Як узагалі може вплинути рішення КС на перебіг виборчої кампанії?

Гадаю, будь-яке рішення КС не вплине на перебіг президентської кампанії в розумінні її неминучості.

КС може визнати неконституційним ті чи інші положення. Це може мати наслідком необхідність ухвалення додаткових змін до закону (окремих статей, норм), положення яких можуть бути визнані неконституційними.

КС при цьому може також надати тлумачення. Це означатиме, що та чи інша норма застосовуватиметься з його урахуванням.

КАЛЕТНИКУ КРАЩЕ Б ПОВІДОМИТИ СУСПІЛЬСТВУ, ЧИЇ КОМЕРЦІЙНІ ІНТЕРЕСИ ВІН НАМАГАЄТЬСЯ ПРОСУНУТИ

Голова парламентського комітету боротьби з оргзлочинністю та корупцією Ігор Калетник системно заявляє, що ваше відомство «за останніх шість років украло один мільярд гривень на купівлі інформаційних технологій». Що ви можете сказати, висловлюючись юридичною термінологіює, у своє виправдання?

Мені легко відповідати на це запитання, бо Печерський суд міста Києва вже все це зробив за мене, визнавши всю інформацію, ним поширену, недостовірною і неправдивою.

Панові Калетнику просто потрібно ще раз прочитати рішення суду. Ми допоможемо йому це зробити.

Яким чином?

За законом пан Калетник несе кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду. Отже, він має спростувати недостовірну інформацію, яка ним поширена. Більше того, має вилучити цю інформацію з сайту ВР, яку він розповсюдив у пояснювальній записці до проекту постанови з кадрового питання.

Крім того, це вже на додаток, панові Калетнику краще б порахувати, скільки в держбюджет недоплатили митниці, якими він керував свого часу, та повідомити суспільству, чиї комерційні інтереси він намагається просунути.

Усе ж таки повертаючись до цих недостовірних звинувачень... Невже Мін’юст не може впоратися з завданням щодо створення єдиного реєстру нормативних актів самостійно й не користуватися послугами спеціально утвореного для цього державного підприємства «Інформаційний центр»? Це підприємство, відповідно, ще укладає угоди з якимсь приватними структурами…

Сьогодні Мін’юст веде сімнадцять реєстрів, частина з них – Державні, частина – Єдині. Насправді, це великий обсяг роботи, хоча він не так помітний пересічним громадянам.

Зрозуміло, Міністерство юстиції є держателем цих реєстрів і саме Мін’юст як орган державного управління є власником усієї бази даних. Проте для обслуговування реєстрів – утримання мереж, придбання програмних продуктів і ліцензійних прав, утримання відповідних фахівців – потрібен суб’єкт господарської діяльності, адже названі щойно функції не є функціями органу державного управління. Тому саме державне підприємство й забезпечує виконання необхідних господарських операцій.

Так працює не тільки Міністерство юстиції, а практично всі органи державної влади й управління.

Іншої системи, яка б давала змогу розмежувати функції з надання адміністративної послуги й забезпечення технічного утримання, поки що немає.

Державне підприємство «Інформаційний центр» самостійне. Тобто утримує понад тисячу працівників не за кошти державного бюджету. Це майже стільки, скільки в центральному апараті міністерства. ДП має філії в кожній області, щоб забезпечити обслуговування реєстрів у межах відповідної території.

Тому поширювана інформація – це спекуляції з боку тих, хто хотів би поставити під сумнів належне виконання відповідних функцій.

Наше завдання – виконати конституційний обов’язок: забезпечити реєстрацію відповідних прав і правочинів. І тільки особи, уповноважені на право вносити зміни до реєстру, можуть це робити: суд, нотаріус, слідчий, працівник департаменту (відділу) виконавчої служби тощо.

Державне ж підприємство жодного відношення власне до правочинів не має, воно лише веде господарську діяльність.

Пан Калетник переплутав грішне з праведним, вказуючи на те, що вся база даних перебуває в державному підприємстві, й оскільки воно співпрацює з приватними компаніями, то існує загроза витоку інформації і так далі, і таке інше. Це не професійна, свідомо неправдива і спотворена інформація.

Інформаційний центр – це не приватна компанія, а держпідприємство, що діє на засадах госпрозрахунку і за рахунок доходів, які воно отримує як плату за окремі види надання витягів, покриває свої витрати.

Тобто підприємство продає державну власність?

Підприємство надає послугу. Власності воно не відчужує. Наприклад, нотаріус для посвідчення правочину має зайти в базу даних, зокрема реєстру заборон, й отримати інформацію про те, що на майно, щодо якого вчиняється цивільно-правова угода, не накладено заборону на відчуження (арешт).

Нотаріус отримує за таку послугу плату від громадян, водночас сплачує державному підприємству плату за користування реєстром.

Мін’юст теж платить цьому держпідприємству?

Не платить. І не тільки Мін’юст, а й будь-які інші державні установи й організації та органи й посадові особи місцевого самоврядування

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПРЕСИ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ ГРОШІ

Чому, на вашу думку, саме Ігор Калетник вирішив викрити корупцію у вашому відомстві?

Я не хотів би уподібнюватися до пана Калетника. В Інтернеті є багато публікацій, у яких ідеться про справжні мотиви його дій.

Державне підприємство «Інформаційний центр» працює вже більш як десять років. За весь цей час не було жодного випадку з розголошення таємниці реєстрів. Це дуже важливо, бо обсяг тієї інформації, яка міститься в реєстрах, якщо перекласти її на паперові носії, становитиме шістнадцять товарних потягів. У режимі он-лайн це дає змогу обслуговувати двадцять тисяч абонентів одночасно.

Чи не збираєтеся позиватися до газети, яка надрукувала інтерв’ю Калетника, де він викладає звинувачення після рішення суду?

Микола Оніщук - міністр юстиції України Правду кажучи, я був дуже здивований, що видання, знаючи, що рішенням суду інформацію, яку поширював Калетник, визнано недостовірною, пішло на її свідоме поширення.

Більш того, це видання, приймаючи рішення про публікацію інтерв’ю, навіть не зробило спроби з’ясувати в Мін’юсті об’єктивний стан речей.

На жаль, незалежність преси закінчується там, де починаються гроші.

Від автора. Коли ми закінчили розмову, пан міністр уважно подивився на мене й запитав:

– Тепер скажіть мені, у чому я вас не переконав?

– Гадаю, ви ще одна людина, яка відійшла від Президента й стала на бік імовірного переможця президентської кампанії... – сказала я максимально відверто, аби й мене не запідозрили в “закінченні незалежності преси”. Міністр серйозно поставився до моїх слів. Він став довго пояснювати, що має робити все так, аби уряд працював. Мовляв, ВР не працює, Президент мало на що може впливати, тож він мусить підписувати урядові документи.

– Виходить, ви таки мали бесіду з Юлією Володимирівною?..

Пан Оніщук врешті відповів на це запитання теж максимально відверто. Але наполегливо попросив: “Не на мікрофон”.

Оксана Климончук