Журналісти хочуть знати, чому Церква насилає на них болячки

Голова Комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій ЛУКАНОВ звернувся до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА з проханням роз`яснити позицію Церкви відносно реакції на публікацію про вартість церковних послуг у храмах Одеси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КНМП, зазначивши, що йдеться про появу на сайті Одеської єпархії УПЦ тексту авторства Івана ЮР`ЄВА, в якому міститься заклик про “напоумлення” трьох журналісток газети „Сегодня” Ольги КНЯЗЬ, Світлани ГОДОВЕНКО і Лілії ФЕЩЕНКО “скорботою і хворобами” після того, як вони надрукували статтю з критикою порядків у окремих храмах Одеси.

„Ми усвідомлюємо, що вищезгадана стаття не є офіційною позицією Одеської єпархії, - пише Ю.ЛУКАНОВ у своєму листі. - Тим не менше, поява такого тексту на офіційному сайті може викликати припущення, що керівництво Одеської єпархії прихильно ставиться до закликів зла для неугодних журналістів”.

Київська незалежна медіа-профспілка стурбована такою реакцією. “Ми знаємо, що Церква є дуже важливою інституцією в суспільстві, його моральною опорою. Тим не менше, критикувати Церкву, як і будь-яку іншу інстанцію, є невід’ємним правом громадян. І коли у відповідь на критику лунає агресивна відповідь, то це не тільки викликає здивування, але й підриває авторитет Церкви”, - наголосив керівник КНМП.

Як повідомлялося, Стаття «Ритуальні гонорари Одеських храмів» про те, скільки в Одесі коштують церковні послуги - вінчання, хрещення дитини, розвінчання й ін., була опублікована в газеті «Сегодня» 27 вересня ц.р.

Співробітники газети опублікували «Прейскурант на обряди», вивішений для парафіян в одеському храмі Адріана і Наталії, згідно з яким за вінчання, залежно від дня тижня і церковних свят, потрібно заплатити 310-600 грн., за хрещення - 75-280 грн., за освячення квартири – 150-400 грн., за розвінчання – 150-200 грн. Крім того, журналістки повідомили, що в одеському храмі Святої мучениці Тетяни їх спочатку «запевнили, що всі обряди безкоштовні. Але після все ж таки зорієнтували: хрещення - 150 грн., вінчання – 400».