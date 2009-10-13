Порошенко домовиться про соціальний захист заробітчан

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обіцяє підписати найближчим часом угоди про соціальний захист з усіма країнами, де працюють українські громадяни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Дев’ятій нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

«З усіма країнами, де волею долі працюють наші громадяни, ми підпишемо у найближчий термін угоди про їхній соціальний захист», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За словами міністра, необхідно також добитися, щоб паспорт громадянина України поважали на всіх кордонах, як на Сході, так і на Заході. Він зазначив, що захист інтересів українських громадян за кордоном залишається одним із пріоритетів зовнішньої політики України.

П.ПОРОШЕНКО запевнив, що МЗС буде виконувати усі поставлені перед ним завдання, але наголос має бути зроблений на досягненні практичного, конкретного результату.