ЄС просять дати оцінку забезпеченню прав на вільні об’єднання в Україні

Громадські організації закликають інституції Європейського Союзу і Ради Європи дати оцінку діям влади України щодо забезпечення прав громадян на свободу об’єднань.

Відповідний лист сьогодні на прес-конференції в УНІАН підписали керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим ЛАЦИБА, голова правління Мережі розвитку європейського права Олександр ВІННІКОВ, адвокат, директор Інституту Медіа Права Тарас ШЕВЧЕНКО та виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР.

“Ми звертаємося з проханням вплинути та включити в порядок денний у переговорах з українською владою питання про захист громадянських прав та свобод та ухвалення нового закону про громадські організації”, - сказав М.ЛАЦИБА.

Представник громадської організації уточнив, що йдеться по порядок денний форуму Ради Європи “За майбутнє демократії”, який має відбутися в Україні 21-23 жовтня, а також саміту Україна-ЄС 4 грудня, під час якого обговорюватиметься текст Угоди про асоціацію.

Представники громадських організацій звинувачують фракцію БЮТ і прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у блокуванні законодавчого процесу з ухвалення нового закону про громадські об’єднання, який зареєстрований у Верховній Раді та знаходиться на розгляді в профільному комітеті. “Законопроект був направлений урядом ще у 2008 році, але так до цього часу і не включався до порядку денного”, - пояснив М.ЛАЦИБА.

За його словами, згідно із чинним законодавством, набагато швидше, простіше та дешевше зареєструвати бізнес-компанію, ніж громадську організацію. “Через складну та довгу процедуру 50% громадянських ініціатив не проходить юридичних перепон та не отримує юридичного статусу”, – повідомив він.

У свою чергу, В.СЮМАР назвала показовою статистику кількості громадських організацій, які створюються в Україні на кожні 10 тисяч осіб. “Сьогодні в Україні на 10 тисяч громадян припадає всього 11 громадських організацій, у той час як, наприклад, в Угорщині цей показник досягає 46, а в Естонії – 201 громадських об’єднань”, - повідомила вона.

Т.ШЕВЧЕНКО додав, що Європейський суд з прав людини визнав чинний Закон України “Про об’єднання громадян”, прийнятий в 1992 році, недемократичним і таким, що порушує Конвенцію про захист людини і основоположних свобод.